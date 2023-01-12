В Уфе ефрейтору дали пять лет колонии за уклонение от службы

В конце декабря 2022 г. наказание в виде лишения свободы за отказ от участия в СВО также получил военнослужащий Алексей Бреусов. Камчатский 35-й военный гарнизонный суд признал его виновным по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы). Военнослужащего приговорили к одному году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении. Позже Бреусов обжаловал решение в Тихоокеанском флотском военном суде.