Газета
Общество

В Уфе ефрейтору дали пять лет колонии за уклонение от службы

Ведомости

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова за уклонение от военной службы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«Суд признал Кандарова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении. 

Согласно ч. 5 ст. 337 УК РФ, максимальное наказание за уклонение от службы составляет до 10 лет лишения свободы.

Суд установил, что с мая по сентябрь 2022 г. Кандаров уклонялся от военной службы. Ефрейтор не хотел принимать участие в спецоперации на Украине, уточнили в пресс-службе судов Башкирии.

В конце декабря 2022 г. наказание в виде лишения свободы за отказ от участия в СВО также получил военнослужащий Алексей Бреусов. Камчатский 35-й военный гарнизонный суд признал его виновным по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы). Военнослужащего приговорили к одному году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении. Позже Бреусов обжаловал решение в Тихоокеанском флотском военном суде.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных