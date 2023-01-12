В Уфе ефрейтору дали пять лет колонии за уклонение от службы
Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова за уклонение от военной службы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
«Суд признал Кандарова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
Согласно ч. 5 ст. 337 УК РФ, максимальное наказание за уклонение от службы составляет до 10 лет лишения свободы.
Суд установил, что с мая по сентябрь 2022 г. Кандаров уклонялся от военной службы. Ефрейтор не хотел принимать участие в спецоперации на Украине, уточнили в пресс-службе судов Башкирии.
В конце декабря 2022 г. наказание в виде лишения свободы за отказ от участия в СВО также получил военнослужащий Алексей Бреусов. Камчатский 35-й военный гарнизонный суд признал его виновным по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы). Военнослужащего приговорили к одному году и восьми месяцам заключения в колонии-поселении. Позже Бреусов обжаловал решение в Тихоокеанском флотском военном суде.