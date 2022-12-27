Суд приговорил военного к году и восьми месяцам колонии за отказ от участия в СВО

Наказание за отказ от участия в военных действиях появилась в УК РФ в конце сентября. 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в УК, которые ужесточили ряд норм. В частности, по ст. 332 УК РФ гражданин РФ теперь может быть осужден на срок от двух до десяти лет лишения свободы.