Суд приговорил военного к году и восьми месяцам колонии за отказ от участия в СВО
Бреусова признали виновным по ч.2.1 ст. 332 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях). Максимальное наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы. Судья назначил военному год и восемь месяцев заключения в колонии-поселении. Согласно карточке дела, Бреусов обжаловал решение в Тихоокеанском флотском военном суде.
В суде «Кам 24» рассказали, что военнослужащий, «осознавая объявленную в РФ мобилизацию», отказался от участия в военных действиях 6 октября. Бреусов отказался ехать в зону спецоперации, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по Петропавловск-Камчатскому гарнизону. В пресс-службе суда отметили, что таким образом он нарушил устав внутренней службы и дисциплинарный устав Вооруженных сил.
Наказание за отказ от участия в военных действиях появилась в УК РФ в конце сентября. 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в УК, которые ужесточили ряд норм. В частности, по ст. 332 УК РФ гражданин РФ теперь может быть осужден на срок от двух до десяти лет лишения свободы.
Первое дело в России по данной статье завели в конце октября, сообщил правозащитник Павел Чиков. По данным следствия, военнослужащий-контрактник также отказался от участия в боевых действиях.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.