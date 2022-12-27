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Суд приговорил военного к году и восьми месяцам колонии за отказ от участия в СВО

Ведомости

Камчатский 35-й военный гарнизонный суд приговорил военнослужащего Алексея Бреусова к одному году и восьми месяцам лишения свободы за отказ участвовать в спецоперации, сообщает ИА «Кам 24». Карточка дела размещена на сайте суда. 

Бреусова признали виновным по ч.2.1 ст. 332 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях). Максимальное наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы. Судья назначил военному год и восемь месяцев заключения в колонии-поселении. Согласно карточке дела, Бреусов обжаловал решение в Тихоокеанском флотском военном суде.

В суде «Кам 24» рассказали, что военнослужащий, «осознавая объявленную в РФ мобилизацию», отказался от участия в военных действиях 6 октября. Бреусов отказался ехать в зону спецоперации, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по Петропавловск-Камчатскому гарнизону. В пресс-службе суда отметили, что таким образом он нарушил устав внутренней службы и дисциплинарный устав Вооруженных сил.  

Наказание за отказ от участия в военных действиях появилась в УК РФ в конце сентября. 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в УК, которые ужесточили ряд норм. В частности, по ст. 332 УК РФ гражданин РФ теперь может быть осужден на срок от двух до десяти лет лишения свободы. 

Первое дело в России по данной статье завели в конце октября, сообщил правозащитник Павел Чиков. По данным следствия, военнослужащий-контрактник также отказался от участия в боевых действиях.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных