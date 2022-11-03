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Кадыров заявил о необходимости жесткого наказания для уклонистов

Ведомости

Предлагаемые поправки в УК РФ за уклонение от мобилизации смешны, необходимо дать возможность военным выбрать наказание для уклонистов. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. 

«Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на 5 лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта?» — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, определять наказание для уклонистов должны военные, которые находятся в зоне боевых действий. Глава Чечни назвал их мнение в этом вопросе «самым объективным». 

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1 ноября газета «Известия» сообщила, что в Госдуму в скором времени могут внести законопроект, ужесточающий наказание за уклонение от мобилизации. Речь шла о поправках в УК РФ, согласно которым за отказ от мобилизации может грозить штраф от 200 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

Публикацию прокомментировал сенатор Андрей Клишас. Он заявил о неактуальности таких поправок в связи с завершением мобилизации в России. Позже информацию опровергли в пресс-службе «Единой России». Там сообщили, что Госдума не собирается рассматривать инициативу о введении уголовной ответственности для уклонистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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