Кадыров заявил о необходимости жесткого наказания для уклонистов

1 ноября газета «Известия» сообщила, что в Госдуму в скором времени могут внести законопроект, ужесточающий наказание за уклонение от мобилизации. Речь шла о поправках в УК РФ, согласно которым за отказ от мобилизации может грозить штраф от 200 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.