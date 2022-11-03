Кадыров заявил о необходимости жесткого наказания для уклонистов
Предлагаемые поправки в УК РФ за уклонение от мобилизации смешны, необходимо дать возможность военным выбрать наказание для уклонистов. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на 5 лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта?» — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Кадырова, определять наказание для уклонистов должны военные, которые находятся в зоне боевых действий. Глава Чечни назвал их мнение в этом вопросе «самым объективным».
1 ноября газета «Известия» сообщила, что в Госдуму в скором времени могут внести законопроект, ужесточающий наказание за уклонение от мобилизации. Речь шла о поправках в УК РФ, согласно которым за отказ от мобилизации может грозить штраф от 200 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
Публикацию прокомментировал сенатор Андрей Клишас. Он заявил о неактуальности таких поправок в связи с завершением мобилизации в России. Позже информацию опровергли в пресс-службе «Единой России». Там сообщили, что Госдума не собирается рассматривать инициативу о введении уголовной ответственности для уклонистов.
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