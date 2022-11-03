Увеличение срока службы в армии: что об этом известно

Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет. Попытки увеличения срока воинской службы предпринимались и ранее: в 2012 г. депутат Госдумы Владимир Комоедов (КПРФ) заявлял о необходимости увеличения срока службы до полутора лет. «Срок нужно сделать полтора года и больше не возвращаться к этому вопросу. Сокращение службы до одного года было политическим решением, и это плохо влияет на боеготовность армии. Тем более, мы вплотную подошли к демографической яме», — говорил он.