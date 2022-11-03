Увеличение срока службы в армии: что об этом известно

Увеличение срока службы в армии: что об этом известноНе все депутаты и сенаторы видят смысл в двухгодичном призыве
Дискуссия об увеличении срока службы в российской армии с одного до двух лет началась 3 ноября с выступления депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия»). Он заявил, что это «позволит более качественно готовить военнослужащих». Оппозиционные депутаты его инициативу поддержали, а влиятельные однопартийцы – нет. Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что у новобранцев осеннего призыва срок службы в любом случае останется прежним.
Шеремет объяснил свое предложение необходимостью повысить «боеспособность армии». «Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — отметил депутат.
На две недели раньше Шеремета с такой же идеей выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пояснив, что за два года можно создать «готового бойца». Такая мера, по его мнению, позволила бы увеличить численность Вооруженных сил России и даже избежать мобилизации. После предложения Джабарова пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что идея возвращения к двухгодичной службе в армии в Кремле не обсуждалась.
Зато инициативой Джабарова и Шеремета заинтересовались некоторые парламентарии. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил 3 ноября, что его комитет проведет консультации по вопросу увеличения срока службы в армии. «Я думаю, будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано», – подчеркнул он.
С Бондаревым не согласился председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас («Единая Россия»). По его мнению, призыв на два года не принесет желаемого результата. «Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — написал он в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что консультации в парламенте нужны для рассмотрения всех точек зрения.
Не резделяют точку зрения Бондарева и Шеремета и в профильном комитете Госдумы. «Не знаю, почему Шеремету пришла в голову такая идея. На сегодняшний день нет необходимости в двухлетней службе в армии. Если в Совете Федерации такие идеи есть тоже, это их право. Мы такие законодательные инициативы не рассматриваем и считаем, что на сегодня такой необходимости нет», — сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
По его словам, сейчас все задачи выполняют военнослужащие-контрактники, а солдаты-срочники через непродолжительное время, если хотят служить в армии, могут заключить контракт. «Если представить, что мы продлим срок службы, люди два года могут не захотеть служить. А какой в этом смысл тогда? Все сложные специальности, которые требуют серьезных навыков, сейчас замещаются военнослужащими по контакту. А пулеметчика или гранатометчика можно научить хорошо за полгода», — говорит Картаполов.
Другие опрошенные «Ведомостями» депутаты Госдумы поддержали инициативу обсудить срок службы в армии. «Однозначно [надо] это делать. Два года – это выверенный срок с точки зрения обретения необходимых знаний и психологической составляющей. То, что уменьшили срок службы до года, – полнейший популизм», — заявил член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев (КПРФ). Он подчеркнул, что нельзя забывать все ранее наработанное: «Жизнь нас научила».
Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что в идее увеличения срока службы службы есть и плюсы, и минусы, и «вопросы, которые надо будет обсуждать», но только после того, когда законопроект будет внесен в нижнюю палату. «Мое личное мнение: год — недостаточный срок для боевой подготовки, сложно обучить специалиста, который мог бы управлять современной техникой», — сообщил депутат.
Даже если срок службы увеличат, вероятность распространения этой нормы на осенний призыв 2022 г. минимальна, утверждают юристы. «Начало призыва срочников на срок службы в два года будет зависеть от конкретной даты, указанной в законе. Если она не указана, то [отсчет идет] от даты его опубликования и вступления в силу. По действующим юридическим нормам новобранцев весенне-осеннего призыва 2022 г. новый срок службы не затронет, если в законе не будет оговорено каких-то иных условий», — рассказал «Ведомостям» адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян.
Адвокат бюро адвокатов «Де-юре» Виктор Покормяк также говорит, что «на текущий призыв новый срок службы не может быть распространен, поскольку призыв уже начался». «Если закон сейчас [даже] примут, новая норма будет распространяться на призывников весеннего призыва 2023 г., который начнется 1 апреля. Аналогичная практика была в 2008 г., когда переходили с двух лет на один год службы. Это регулируется федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, снова комментируя 3 ноября инициативу, заметил, что соответствующего запроса от Минобороы РФ [об увеличении срока службы по призыву] не поступало. «Согласитесь, что здесь все-таки решающий голос за Минобороны. Все зависит от позиции Минобороны, от запроса, рекомендаций. Каких-то заявлений от Минобороны на этот счет мы не слышали», — заявил Песков. По его словам, в администрации президента разговоров на этот счет не ведется.
Начиная с 2008 г. срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год вместо двух лет. Попытки увеличения срока воинской службы предпринимались и ранее: в 2012 г. депутат Госдумы Владимир Комоедов (КПРФ) заявлял о необходимости увеличения срока службы до полутора лет. «Срок нужно сделать полтора года и больше не возвращаться к этому вопросу. Сокращение службы до одного года было политическим решением, и это плохо влияет на боеготовность армии. Тем более, мы вплотную подошли к демографической яме», — говорил он.