Клишас назвал неактуальным введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Газета «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме ранее сообщила, что депутаты планируют в скором времени внести законопроект с поправками в УК РФ, согласно которым в России может быть введена уголовная ответственность для граждан за уклонение от воинской службы по мобилизации.