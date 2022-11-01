Клишас назвал неактуальным введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации
Предложение о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации уже неактуально, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.
«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — написал он.
Газета «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме ранее сообщила, что депутаты планируют в скором времени внести законопроект с поправками в УК РФ, согласно которым в России может быть введена уголовная ответственность для граждан за уклонение от воинской службы по мобилизации.
По информации источников, за уклонение от мобилизации россиянам могут грозить штрафы в размере от 200 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
Накануне, 31 октября, в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил президент Владимир Путин.
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