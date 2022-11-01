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Общество

Клишас назвал неактуальным введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Ведомости

Предложение о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации уже неактуально, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — написал он.

Газета «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме ранее сообщила, что депутаты планируют в скором времени внести законопроект с поправками в УК РФ, согласно которым в России может быть введена уголовная ответственность для граждан за уклонение от воинской службы по мобилизации.

По информации источников, за уклонение от мобилизации россиянам могут грозить штрафы в размере от 200 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

Накануне, 31 октября, в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил президент Владимир Путин.

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Ранее по теме: «Известия»: в России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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