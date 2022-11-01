«Известия»: в России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 г. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе», — сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, который также является одним из авторов законопроекта. Он подтвердил информацию о том, что документ готов к внесению в нижнюю палату парламента.