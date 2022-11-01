«Известия»: в России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации
Госдума планирует в скором времени внести законопроект с поправками в УК РФ, согласно которым в России может быть введена уголовная ответственность граждан за уклонение от воинской службы по мобилизации, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме. Уточняется, что раньше наказание было предусмотрено только за уклонение от службы по призыву.
По информации источников, за отказ от мобилизации россиянам могут грозить штрафы в размере от 200 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
Авторами законопроекта являются главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Виктор Бондарев и Андрей Картаполов, руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также его заместители. Все они представляют партию «Единая Россия».
«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 г. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе», — сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, который также является одним из авторов законопроекта. Он подтвердил информацию о том, что документ готов к внесению в нижнюю палату парламента.
Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ предусмотрена только в случае уклонения от военной службы по призыву и уклонения от альтернативных видов службы. В первом случае россиянам грозит штраф только до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет, во втором — штраф до 80 000 руб. либо арест до шести месяцев. Статьи же об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации пока нет, правоохранителям отказывали в возбуждении уголовных дел по этому поводу.
Накануне, 31 октября, в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он.
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