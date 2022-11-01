Госдума не будет вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации

Ранее сенатор Андрей Клишас назвал данную инициативу неактуальной, поскольку частичная мобилизация в России завершена. Газета «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме ранее сегодня сообщила, что депутаты планируют в скором времени внести законопроект с поправками в УК РФ, согласно которым в России может быть введена уголовная ответственность для граждан за уклонение от воинской службы по мобилизации.