Госдума не будет вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации
Предложение о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации неактуально и не будет рассматриваться Госдумой, сообщила пресс-служба «Единой России».
«На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», — указано в заявлении председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева.
Ранее сенатор Андрей Клишас назвал данную инициативу неактуальной, поскольку частичная мобилизация в России завершена. Газета «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме ранее сегодня сообщила, что депутаты планируют в скором времени внести законопроект с поправками в УК РФ, согласно которым в России может быть введена уголовная ответственность для граждан за уклонение от воинской службы по мобилизации.
Накануне, 31 октября, в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил президент РФ Владимир Путин.