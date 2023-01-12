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РБК: в Приморье сократились авиарейсы из-за трудностей с ремонтом двигателей

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Авиарейсы в Приморском крае сократились в связи с трудностями, которые связаны с обслуживанием двигателей канадских самолетов DHC-6 на фоне западных санкций, сообщил РБК со ссылкой на письмо регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Игнатенко в Минвостокразвития.

Как следует из документа, власти Приморского края предупредили, что в 2023 г. «закончится ресурс» двигателей трех канадских самолетов DHC-6. Уточняется, что на них дальневосточная авиакомпания «Аврора» выполняет авиаперевозки внутри региона.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Евгений Тимонов сообщил, что число авиаперевозок на вышеупомянутых самолетах сократилось вдвое. В письме Игнатенко написал, что для обеспечения маршрутов на территории регионов с 2024 г. необходимо шесть самолетов «Байкал» производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Однако, по его словам, удалось согласовать график поставки пяти таких самолетов «только лишь к 2030 г.» Тимонов добавил, что на данный момент власти Приморского края работают над поиском зарубежной компании, которая сможет обслужить двигатели канадских самолетов DHC-6.

В письме Игнатенко сказано, что правительство Приморья планирует наладить «бесперебойный логистический процесс» по приобретению необходимых комплектующих и запчастей для техобслуживания самолетов DHC-6. По словам Тимонова, несмотря на сокращение авиарейсов на DHC-6 транспортная связь с населенными пунктами, куда самолеты ранее летали, обеспечена развитыми автобусным и железнодорожным сообщениями. Он пообещел вернуть в 2024 г. «привычную и комфортную» для жителей Приморского края полетную программу на DHC-6.

25 октября 2022 г. Минтранс РФ подготовил проект документа, который позволяет заменять запчасти иностранных самолетов на неоригинальные. Изменения предлагались внести в действующее постановление правительства от 12 марта 2022 г. Авторы поправок считают, что запуск собственного производства части иностранных деталей и их сертификация займут значительное время, «которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий».

Помимо этого в Минтрансе предложили ремонтировать самолеты по документации, которая была разработана организациями стран, признанных ведущими в мировом авиационном сообществе. Предполагалось, что все эти меры позволят «гарантировать бесперебойное функционирование гражданской авиации и обеспечат безопасность полетов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных