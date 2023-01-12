РБК: в Приморье сократились авиарейсы из-за трудностей с ремонтом двигателей

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Евгений Тимонов сообщил, что число авиаперевозок на вышеупомянутых самолетах сократилось вдвое. В письме Игнатенко написал, что для обеспечения маршрутов на территории регионов с 2024 г. необходимо шесть самолетов «Байкал» производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Однако, по его словам, удалось согласовать график поставки пяти таких самолетов «только лишь к 2030 г.» Тимонов добавил, что на данный момент власти Приморского края работают над поиском зарубежной компании, которая сможет обслужить двигатели канадских самолетов DHC-6.