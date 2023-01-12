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Издательству «Новая газета» грозит штраф до 500 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Издательскому дому «Новая газета» грозит штраф до 500 000 руб. по статье о дискредитации российской армии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Таганского суда Москвы. Соответствующий протокол составил Роскомнадзор.

Заседание суда по рассмотрению этого протокола назначено на 10:00 18 января. Что послужило причиной составления протокола, в суде не уточнили. По этой статье юридическому лицу грозит штраф на сумму до 500 000 руб.

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова уточнила, что протокол был составлен еще в декабре 2022 г. Поводом стал текст Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». В нем рассказывается о биографии и мировоззрении протоиерея Андрея Ткачева, который до 2014 г. служил в Украинской православной церкви Московского патриархата.

28 марта 2022 г. Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. «Новая газета» приостановила основную деятельность в конце марта 2022 г.

В конце июля Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за того, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой газете пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля. В начале сентября Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию «Новой газеты».

«Новую газету» ранее также оштрафовали в общей сумме на 650 000 руб. за злоупотребление свободой СМИ. По версии суда, издание публиковало заведомо ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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