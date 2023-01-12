Издательству «Новая газета» грозит штраф до 500 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова уточнила, что протокол был составлен еще в декабре 2022 г. Поводом стал текст Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». В нем рассказывается о биографии и мировоззрении протоиерея Андрея Ткачева, который до 2014 г. служил в Украинской православной церкви Московского патриархата.