Издательству «Новая газета» грозит штраф до 500 000 рублей за дискредитацию ВС РФ
Издательскому дому «Новая газета» грозит штраф до 500 000 руб. по статье о дискредитации российской армии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Таганского суда Москвы. Соответствующий протокол составил Роскомнадзор.
Заседание суда по рассмотрению этого протокола назначено на 10:00 18 января. Что послужило причиной составления протокола, в суде не уточнили. По этой статье юридическому лицу грозит штраф на сумму до 500 000 руб.
Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова уточнила, что протокол был составлен еще в декабре 2022 г. Поводом стал текст Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». В нем рассказывается о биографии и мировоззрении протоиерея Андрея Ткачева, который до 2014 г. служил в Украинской православной церкви Московского патриархата.
28 марта 2022 г. Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. «Новая газета» приостановила основную деятельность в конце марта 2022 г.
В конце июля Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за того, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой газете пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля. В начале сентября Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию «Новой газеты».
«Новую газету» ранее также оштрафовали в общей сумме на 650 000 руб. за злоупотребление свободой СМИ. По версии суда, издание публиковало заведомо ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.