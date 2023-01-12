В Стамбуле произошел взрыв в бизнес-центре

До этого, 30 декабря 2022 г., взрыв произошел в турецком городе Айдын на кухне местного ресторана. В результате происшествия погибли семь человек, еще пятеро получили ранения. Губернатор Айдына Хюсейн Аксой рассказал, что взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен.