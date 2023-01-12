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В Стамбуле произошел взрыв в бизнес-центре

Ведомости

На западе Стамбула произошел взрыв в бизнес-центре. Об этом сообщают телеканал NTV и агентство DHA. 

По данным NTV, инцидент случился около 16.00 (время совпадает с московским) на 4 этаже пятиэтажного бизнес-центра. Уточняется, что там находится ателье по производству текстильной продукции. Телеканал утверждает, что в цехе взорвался паровой котел. Причины произошедшего устанавливаются.

СМИ отмечают, что из-за мощного взрыва обломки окон и кирпичей здания разбросало по улице. NTV также опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как прохожие в последний момент уворачиваются от обломков. На место происшествия прибыли подразделения полиции, спасателей и машины скорой помощи.   

Позже префект района Багджылар Абдуллах Учгун заявил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. DHA пишет, что в момент взрыва у рабочих был перерыв. Учгун уточнил, что причинен только материальный ущерб. В частности, пострадали автомобили, пишут СМИ. 

До этого, 30 декабря 2022 г., взрыв произошел в турецком городе Айдын на кухне местного ресторана. В результате происшествия погибли семь человек, еще пятеро получили ранения. Губернатор Айдына Хюсейн Аксой рассказал, что взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен. 

Еще один взрыв случился в центре Стамбула на улице Истикляль в середине ноября. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных