В Стамбуле произошел взрыв в бизнес-центре
На западе Стамбула произошел взрыв в бизнес-центре. Об этом сообщают телеканал NTV и агентство DHA.
По данным NTV, инцидент случился около 16.00 (время совпадает с московским) на 4 этаже пятиэтажного бизнес-центра. Уточняется, что там находится ателье по производству текстильной продукции. Телеканал утверждает, что в цехе взорвался паровой котел. Причины произошедшего устанавливаются.
СМИ отмечают, что из-за мощного взрыва обломки окон и кирпичей здания разбросало по улице. NTV также опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как прохожие в последний момент уворачиваются от обломков. На место происшествия прибыли подразделения полиции, спасателей и машины скорой помощи.
Позже префект района Багджылар Абдуллах Учгун заявил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. DHA пишет, что в момент взрыва у рабочих был перерыв. Учгун уточнил, что причинен только материальный ущерб. В частности, пострадали автомобили, пишут СМИ.
До этого, 30 декабря 2022 г., взрыв произошел в турецком городе Айдын на кухне местного ресторана. В результате происшествия погибли семь человек, еще пятеро получили ранения. Губернатор Айдына Хюсейн Аксой рассказал, что взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен.
Еще один взрыв случился в центре Стамбула на улице Истикляль в середине ноября. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим.