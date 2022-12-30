В результате взрыва в ресторане в Турции погибли семь человек

По данным издания, губернатор Айдына Хюсейн Аксой сообщил, что из-за происшествия семь человек погибли и пятеро получили ранения, один из которых тяжело ранен. Газета пишет, что взрыв произошел на кухне ресторана в районе 15:15 по местному времени (совпадает с московским). По данным Аксой, взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен. Пострадавшие доставлены в больницу, уточняет издание.