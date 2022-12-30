В результате взрыва в ресторане в Турции погибли семь человек
В результате взрыва в ресторане в районе Назилли города Айдын в Турции погибли семь человек, сообщила турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на предварительные данные местных властей.
По данным издания, губернатор Айдына Хюсейн Аксой сообщил, что из-за происшествия семь человек погибли и пятеро получили ранения, один из которых тяжело ранен. Газета пишет, что взрыв произошел на кухне ресторана в районе 15:15 по местному времени (совпадает с московским). По данным Аксой, взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен. Пострадавшие доставлены в больницу, уточняет издание.
В середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.