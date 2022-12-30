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В результате взрыва в ресторане в Турции погибли семь человек

Ведомости

В результате взрыва в ресторане в районе Назилли города Айдын в Турции погибли семь человек, сообщила турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на предварительные данные местных властей.

По данным издания, губернатор Айдына Хюсейн Аксой сообщил, что из-за происшествия семь человек погибли и пятеро получили ранения, один из которых тяжело ранен. Газета пишет, что взрыв произошел на кухне ресторана в районе 15:15 по местному времени (совпадает с московским). По данным Аксой, взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен. Пострадавшие доставлены в больницу, уточняет издание.

В середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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