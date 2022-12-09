В Стамбуле загорелся отель Kempinski
В центре Стамбула в районе Бешикташ, где находится дворец Чираган, загорелся отель, передает газета Sabah. В этом месте расположен отель Kempinski.
Уточняется, что пожар возник в 11:00 по местному времени (совпадает с московским), на место сразу было направлено большое количество пожарных. Все постояльцы отеля были эвакуированы. По информации издания, три человека пострадали.
Причина пожара пока неизвестна. Однако было установлено, что пожар возник на этаже, где проводились реставрационные работы.
До этого в середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.
2 декабря в турецком порту Самсун, который находится в 420 км от Анкары, произошел взрыв. Позже стало известно, что причиной стало нагревание одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла. Информация о пострадавших отсутствует.
В начале декабря глава МИД Сербии обратился к гражданам страны с просьбой воздержаться от поездок в Турцию в связи с угрозой террористической опасности, писал Reuters.