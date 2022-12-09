В Стамбуле загорелся отель Kempinski

До этого в середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.