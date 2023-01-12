ФАС признала рекламу «Гинкоум» нарушающей закон «О рекламе»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гинкоум» от компании «Эвалар» нарушающей закон «О рекламе», поскольку та гарантировала его положительное действие и эффективность, сообщила пресс-служба ведомства.
«Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Гинкоум» ненадлежащей. В соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий», — говорится в сообщении регулятора.
В ведомстве сообщили о поступлении жалобы на рекламу «Гинкоум», которая распространялась в эфире телеканалов «Россия 1» и НТВ. Производитель гарантировал положительное действие лекарства и его эффективность в лечении ряда заболеваний.
ФАС выдала компании «Эвалар» предписание о прекращении нарушения вышеупомянутого закона, а также наложила штраф в размере 300 000 руб., добавили в пресс-службе ведомства.
Это не первый подобный инцидент. Еще в 2019 г. ФАС привлекла производителя «Эвалар» к административной ответственности за ненадлежащую рекламу того же лекарственного препарата.