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ФАС признала рекламу «Гинкоум» нарушающей закон «О рекламе»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гинкоум» от компании «Эвалар» нарушающей закон «О рекламе», поскольку та гарантировала его положительное действие и эффективность, сообщила пресс-служба ведомства.

«Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Гинкоум» ненадлежащей. В соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий», — говорится в сообщении регулятора.

В ведомстве сообщили о поступлении жалобы на рекламу «Гинкоум», которая распространялась в эфире телеканалов «Россия 1» и НТВ. Производитель гарантировал положительное действие лекарства и его эффективность в лечении ряда заболеваний.

ФАС выдала компании «Эвалар» предписание о прекращении нарушения вышеупомянутого закона, а также наложила штраф в размере 300 000 руб., добавили в пресс-службе ведомства.

Это не первый подобный инцидент. Еще в 2019 г. ФАС привлекла производителя «Эвалар» к административной ответственности за ненадлежащую рекламу того же лекарственного препарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных