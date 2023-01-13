Центр Гамалеи начал разработку вакцины от «Кракена»
В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины от новых вариантов коронавируса, в том числе от «кракена». Об этом сообщает директор центра Александр Гинцбург, передает агентство «РИА Новости».
«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (кракен)», — рассказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что вакцину «надо делать быстро», добавив, что не знает, как быстро в России будет распространяться «кракен».
Накануне, 12 января, Роспотребнадзор сообщил о первом выявленном случае заражения «кракеном» — новом субварианте штамма коронавируса «омикрон». Заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы, уточнили в региональном управлении ведомства. Там отметили, что болезнь протекала в легкой форме, женщина уже выздоровела.
Позже в Роспотребнадзоре подчеркнули, что никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса «Кракен» в стране вводить не планируется.
Согласно данным оперштаба на 12 января, за последние сутки в России зарегистрировали 4675 случая коронавируса. При этом 4541 пациента выздоровели, 48 человек скончались, еще 882 понадобилась госпитализация.