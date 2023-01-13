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Центр Гамалеи начал разработку вакцины от «Кракена»

Ведомости

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины от новых вариантов коронавируса, в том числе от «кракена». Об этом сообщает директор центра Александр Гинцбург, передает агентство «РИА Новости». 

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (кракен)», — рассказал Гинцбург. 

Он подчеркнул, что вакцину «надо делать быстро», добавив, что не знает, как быстро в России будет распространяться «кракен».

Накануне, 12 января, Роспотребнадзор сообщил о первом выявленном случае заражения «кракеном» — новом субварианте штамма коронавируса «омикрон». Заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы, уточнили в региональном управлении ведомства. Там отметили, что болезнь протекала в легкой форме, женщина уже выздоровела. 

Позже в Роспотребнадзоре подчеркнули, что никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса «Кракен» в стране вводить не планируется.

Согласно данным оперштаба на 12 января, за последние сутки в России зарегистрировали 4675 случая коронавируса. При этом 4541 пациента выздоровели, 48 человек скончались, еще 882 понадобилась госпитализация. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных