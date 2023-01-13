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В Японии предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве экс-премьера Абэ

Ведомости

Прокуратура Японии официально предъявила обвинения Тэцуя Ямагами, застрелившему экс-премьера страны Синдзо Абэ, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщил Bloomberg.

Ему предъявлено обвинение в убийстве и в нарушении закона о контроле за оружием.

Не исключается, что против Ямагами будет выдвинуто еще несколько обвинений, в том числе в изготовлении оружия и нарушении закона о контроле над взрывчатыми веществами. В связи со сложностью дела судебное разбирательство может начаться только через несколько месяцев. В процессе будет задействовано жюри присяжных.

На бывшего премьер-министра Японии Абэ совершили покушение

Мужчина был арестован сразу после того, как выстрелил в Абэ из самодельного пистолета 8 июля 2022 г. возле железнодорожной станции в Нара (Япония). Тогда экс-премьер выступал с предвыборной речью перед своими избирателями. Спустя 5 часов после ранения Абэ скончался в больнице, ему было 67 лет.

После ареста Ямагами был отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу, в ходе которой он был признан вменяемым. Ямагами утверждал, что затаил обиду на «Церковь объединения» и застрелил Абэ, потому что считал, что церковь и Абэ связаны.

Расследование показало, что «Церковь объединения» поддерживала контакты со многими ведущими представителями Либерально-демократической партии Японии. В адрес организации не раз звучали обвинения в вымогательстве крупных сумм у приверженцев учения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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