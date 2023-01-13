В Японии предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве экс-премьера Абэ
Прокуратура Японии официально предъявила обвинения Тэцуя Ямагами, застрелившему экс-премьера страны Синдзо Абэ, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщил Bloomberg.
Ему предъявлено обвинение в убийстве и в нарушении закона о контроле за оружием.
Не исключается, что против Ямагами будет выдвинуто еще несколько обвинений, в том числе в изготовлении оружия и нарушении закона о контроле над взрывчатыми веществами. В связи со сложностью дела судебное разбирательство может начаться только через несколько месяцев. В процессе будет задействовано жюри присяжных.
Мужчина был арестован сразу после того, как выстрелил в Абэ из самодельного пистолета 8 июля 2022 г. возле железнодорожной станции в Нара (Япония). Тогда экс-премьер выступал с предвыборной речью перед своими избирателями. Спустя 5 часов после ранения Абэ скончался в больнице, ему было 67 лет.
После ареста Ямагами был отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу, в ходе которой он был признан вменяемым. Ямагами утверждал, что затаил обиду на «Церковь объединения» и застрелил Абэ, потому что считал, что церковь и Абэ связаны.
Расследование показало, что «Церковь объединения» поддерживала контакты со многими ведущими представителями Либерально-демократической партии Японии. В адрес организации не раз звучали обвинения в вымогательстве крупных сумм у приверженцев учения.