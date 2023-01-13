В Японии предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве экс-премьера Абэ

Не исключается, что против Ямагами будет выдвинуто еще несколько обвинений, в том числе в изготовлении оружия и нарушении закона о контроле над взрывчатыми веществами. В связи со сложностью дела судебное разбирательство может начаться только через несколько месяцев. В процессе будет задействовано жюри присяжных.