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Суд в Москве продлил арест имущества Белоцерковской на 153 млн рублей

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил до 14 апреля обеспечительный арест имущества блогера Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) на 153 млн руб., рассказала адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела.

«Здесь арестовано имущество на 153 млн руб., а санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.», — заявила адвокат, выступая против ходатайства о продлении ареста имущества (цитата по «РИА Новости»).

В конце мая 2022 г. Белоцерковская была заочно арестована. 16 марта того же года Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В ведомстве рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с заведомо ложной информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило ее в розыск.

Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее по теме: Генпрокуратура направила в суд дело Белоцерковской о фейках про российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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