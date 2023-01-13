Суд в Москве продлил арест имущества Белоцерковской на 153 млн рублей
Басманный суд Москвы продлил до 14 апреля обеспечительный арест имущества блогера Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) на 153 млн руб., рассказала адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела.
«Здесь арестовано имущество на 153 млн руб., а санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.», — заявила адвокат, выступая против ходатайства о продлении ареста имущества (цитата по «РИА Новости»).
В конце мая 2022 г. Белоцерковская была заочно арестована. 16 марта того же года Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В ведомстве рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с заведомо ложной информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило ее в розыск.
Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.