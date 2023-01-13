Путин поручил прекратить применение кандалов для женщин и детей

На следующий день, 8 декабря, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство прекратило надевать кандалы на женщин и детей, а также обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Она добавила, что ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.