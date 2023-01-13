Путин поручил прекратить применение кандалов для женщин и детей
Президент РФ Владимир Путин поручил МВД совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом прекратить применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях, а также женщин и детей. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — сказано в поручении.
Ответственными назначены глава МВД РФ Владимир Колокольцев, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также глава ФСИН Аркадий Гостев. Доклад о проделанной работе должен быть представлен к 1 мая 2023 г.
7 декабря 2022 г. на встрече с членами СПЧ Путин подчеркнул, что следует прекратить практику, когда фигурантов экономических дел «возят в кандалах».
На следующий день, 8 декабря, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство прекратило надевать кандалы на женщин и детей, а также обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Она добавила, что ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.