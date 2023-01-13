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Путин поручил прекратить применение кандалов для женщин и детей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил МВД совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом прекратить применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях, а также женщин и детей. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — сказано в поручении.

Ответственными назначены глава МВД РФ Владимир Колокольцев, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также глава ФСИН Аркадий Гостев. Доклад о проделанной работе должен быть представлен к 1 мая 2023 г.

7 декабря 2022 г. на встрече с членами СПЧ Путин подчеркнул, что следует прекратить практику, когда фигурантов экономических дел «возят в кандалах».

На следующий день, 8 декабря, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство прекратило надевать кандалы на женщин и детей, а также обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Она добавила, что ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.

Ранее по теме: МВД запретило надевать кандалы на женщин, детей и фигурантов экономических дел

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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