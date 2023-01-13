ГИБДД анонсировала масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей

Наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривает лишение прав сроком на 1,5-2 года и штраф в размере до 30 000 руб. (ст. 12.8 КоАП РФ). За повторное нарушение может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 000 руб. и лишение свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).