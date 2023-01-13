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ГИБДД анонсировала масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей

Ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции анонсировали масштабные и регулярные рейды для выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения, во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах», — сказано в сообщении.

В ГИБДД также уточнили, что в период новогодних праздников с 1 по 8 января произошло более 1700 аварий, 120 из которых – по вине нетрезвого водителя. В результате 12 человек погибли и 173 получили травмы.

Ранее в пресс-службе ГАИ Москвы сообщили, что по итогам 2022 г. число ДТП по вине нетрезвых водителей снизилось на 22,7%. Всего в прошлом году произошла 351 такая авария, в результате 58 человек погибли, еще 472 пострадали.

Наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривает лишение прав сроком на 1,5-2 года и штраф в размере до 30 000 руб. (ст. 12.8 КоАП РФ). За повторное нарушение может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 000 руб. и лишение свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Согласно действующему законодательству, неприемлемым и приводящим к административной или уголовной ответственности считается наличие более 0,3 мг этилового спирта на 1 л крови водителя или 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных