РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву по делу о допинге

Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе спортсменки, взятой 25 декабря 2021 г. во время чемпионата России, были обнаружены следы запрещенного вещества — триметазидина. Тогда Валиева сообщила, что запрещенное вещество попало в ее организм с препаратом, который принимает ее дедушка, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием. Из-за этого награждение призеров командного турнира не состоялось до сих пор.