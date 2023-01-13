РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву по делу о допинге
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о том, что он снял обвинения с фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге. Об этом сообщается на сайте WADA.
«Комитет установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.)», — сказано в сообщении.
Таким образом, Валиева будет лишена золотой медали, которую она выиграла на чемпионате России 25 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге. Награда перейдет Александре Трусовой.
В свою очередь WADA запросило полную версию этого решения для дальнейшего ознакомления вместе со всеми материалами дела. Помимо этого, WADA намерено обратиться с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) в зависимости от ситуации.
Валиева — действующая чемпионка России и Европы. Ей принадлежат все три мировых рекорда в женском одиночном катании — в короткой и произвольной программах и по сумме. В январе 2022 г. Валиева выиграла чемпионат Европы, а в феврале стала победительницей командного турнира Олимпийских игр.
Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе спортсменки, взятой 25 декабря 2021 г. во время чемпионата России, были обнаружены следы запрещенного вещества — триметазидина. Тогда Валиева сообщила, что запрещенное вещество попало в ее организм с препаратом, который принимает ее дедушка, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием. Из-за этого награждение призеров командного турнира не состоялось до сих пор.
В ноябре 2022 г. WADA потребовало от CAS дисквалифицировать фигуристку на четыре года и аннулировать ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 г.