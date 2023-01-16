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Общество

Страховой стаж мобилизованных за участие в СВО засчитают в двойном размере

Ведомости

Период участия мобилизованных, добровольцев и контрактников в спецоперации на Украине засчитают в их страховом стаже в двойном размере, сообщает пресс-служба правительства.

«<...> Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в кабмине сообщили, что для мобилизованных граждан продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Помимо этого, мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новая мера позволит таким предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября 2022 г. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Ранее по теме: В России утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных