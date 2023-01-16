Страховой стаж мобилизованных за участие в СВО засчитают в двойном размере
Период участия мобилизованных, добровольцев и контрактников в спецоперации на Украине засчитают в их страховом стаже в двойном размере, сообщает пресс-служба правительства.
«<...> Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в сообщении.
Вместе с тем в кабмине сообщили, что для мобилизованных граждан продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.
Помимо этого, мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новая мера позволит таким предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября 2022 г. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».