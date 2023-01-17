В Минюсте предложили изменить условия пребывания в СИЗО
Законопроектом предлагается разрешить установку аудиовизуальных и электронных средств слежения в том числе в тех камерах, где находятся подследственные. Сейчас это разрешено только в камерах с заключенными для предотвращения побега и других преступлений, а также для получения информации об их поведении. При этом администрация СИЗО должна будет уведомить о применении таких средств слежения под расписку.
Помимо этого, законопроект предлагает установку сроков действия взысканий, которые влияют на возможности условно-досрочного освобождения. В частности, подозреваемый или обвиняемый будет считаться не нарушающим правила поведения, если в течение года он не получал никаких взысканий. Вместе с тем у заключенных появится возможность досрочно снять ранее наложенное взыскание при «социально полезном поведении». Среди других мер поощрения — благодарность, денежное вознаграждение, а также дополнительный просмотр фильма или поход в спортзал для несовершеннолетних.
Вместе с тем планируется увеличить норму площади с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы, а также объем денег на еду и продукты первой необходимости – на величину инфляции с 2016 по 2021 гг. В Минюсте также допустили увеличение возраста ребенка, который может находиться с матерью в СИЗО, с трех до четырех лет.
В сопроводительной записке к законопроекту сказано, что документ направлен на «гуманизацию уголовно-исполнительной политики» и реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 г. (утверждена правительством в апреле 2021 г.).