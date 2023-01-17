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В Минюсте предложили изменить условия пребывания в СИЗО

Ведомости

Минюст подготовил законопроект с поправками, согласно которым некоторые нормы содержания подследственных и заключенных в СИЗО смягчаются. Об этом сообщил РБК со ссылкой на на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности. 

Законопроектом предлагается разрешить установку аудиовизуальных и электронных средств слежения в том числе в тех камерах, где находятся подследственные. Сейчас это разрешено только в камерах с заключенными для предотвращения побега и других преступлений, а также для получения информации об их поведении. При этом администрация СИЗО должна будет уведомить о применении таких средств слежения под расписку. 

Помимо этого, законопроект предлагает установку сроков действия взысканий, которые влияют на возможности условно-досрочного освобождения. В частности, подозреваемый или обвиняемый будет считаться не нарушающим правила поведения, если в течение года он не получал никаких взысканий. Вместе с тем у заключенных появится возможность досрочно снять ранее наложенное взыскание при «социально полезном поведении». Среди других мер поощрения — благодарность, денежное вознаграждение, а также дополнительный просмотр фильма или поход в спортзал для несовершеннолетних. 

Вместе с тем планируется увеличить норму площади с четырех до пяти квадратных метров на одного осужденного на принудительные работы, а также объем денег на еду и продукты первой необходимости – на величину инфляции с 2016 по 2021 гг. В Минюсте также допустили увеличение возраста ребенка, который может находиться с матерью в СИЗО, с трех до четырех лет. 

В сопроводительной записке к законопроекту сказано, что документ направлен на «гуманизацию уголовно-исполнительной политики» и реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 г. (утверждена правительством в апреле 2021 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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