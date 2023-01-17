В Минюсте предложили изменить условия пребывания в СИЗО

Законопроектом предлагается разрешить установку аудиовизуальных и электронных средств слежения в том числе в тех камерах, где находятся подследственные. Сейчас это разрешено только в камерах с заключенными для предотвращения побега и других преступлений, а также для получения информации об их поведении. При этом администрация СИЗО должна будет уведомить о применении таких средств слежения под расписку.