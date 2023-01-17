Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

По официальным данным, население Китая сократилось в прошлом году на 850 000 человек – до 1,41 млрд человек. Уровень рождаемости составил 6,77 рождений на 1000 человек (7,52 в 2021 г.), достигнув наименьшего значения за всю историю наблюдений. Уровень смертности составил 7,37 смертей на 1000 человек, (7,18 в 2021 г.), став самым высоким с 1974 г.