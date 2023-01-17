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Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Ведомости

Население Китая по итогам 2022 г. сократилось впервые с 1961 г., когда в стране завершился голод, унесший жизни около 15 млн человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

По официальным данным, население Китая сократилось в прошлом году на 850 000 человек – до 1,41 млрд человек. Уровень рождаемости составил 6,77 рождений на 1000 человек (7,52 в 2021 г.), достигнув наименьшего значения за всю историю наблюдений. Уровень смертности составил 7,37 смертей на 1000 человек, (7,18 в 2021 г.), став самым высоким с 1974 г.

Эксперты ООН при этом ожидают сокращения населения КНР на 109 млн к 2050 г., отмечает Reuters, эта цифра втрое превышает их предыдущий прогноз от 2019 г.

Глава статистического бюро Кан И заявил об отсутствии поводов для беспокойства, указав на то, что предложение рабочей силы по-прежнему превышает спрос. Китайские демографы, однако, настроены более скептически, отмечая, что старение населения приведет к замедлению экономики Китая, а также росту цен в Европе и США.

«Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику», — сказал демограф И Фусянь.

По оценкам специалистов, отмечает Reuters, демографический спад во многом стал результатом политики «одна семья — один ребенок», действовавшей в 1980-2015 гг., а также дорогого образования. Свою роль сыграла и жесткая политика Пекина в отношении COVID-19, ослаблять которую власти начали лишь в конце 2022 г. При этом Китай с 2021 г. вводит новые меры по поддержке рождаемости, включающие налоговые льготы, более долгий декрет, жилищные субсидии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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