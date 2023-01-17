Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет
Население Китая по итогам 2022 г. сократилось впервые с 1961 г., когда в стране завершился голод, унесший жизни около 15 млн человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.
По официальным данным, население Китая сократилось в прошлом году на 850 000 человек – до 1,41 млрд человек. Уровень рождаемости составил 6,77 рождений на 1000 человек (7,52 в 2021 г.), достигнув наименьшего значения за всю историю наблюдений. Уровень смертности составил 7,37 смертей на 1000 человек, (7,18 в 2021 г.), став самым высоким с 1974 г.
Эксперты ООН при этом ожидают сокращения населения КНР на 109 млн к 2050 г., отмечает Reuters, эта цифра втрое превышает их предыдущий прогноз от 2019 г.
Глава статистического бюро Кан И заявил об отсутствии поводов для беспокойства, указав на то, что предложение рабочей силы по-прежнему превышает спрос. Китайские демографы, однако, настроены более скептически, отмечая, что старение населения приведет к замедлению экономики Китая, а также росту цен в Европе и США.
«Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику», — сказал демограф И Фусянь.
По оценкам специалистов, отмечает Reuters, демографический спад во многом стал результатом политики «одна семья — один ребенок», действовавшей в 1980-2015 гг., а также дорогого образования. Свою роль сыграла и жесткая политика Пекина в отношении COVID-19, ослаблять которую власти начали лишь в конце 2022 г. При этом Китай с 2021 г. вводит новые меры по поддержке рождаемости, включающие налоговые льготы, более долгий декрет, жилищные субсидии.