Назарбаев перенес операцию на сердце
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.
«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю. Пя», — рассказал он.
Ранее о госпитализации Назарбаева сообщили со ссылкой на источники бывший глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и журналистка Динара Сатжан, которая работала до этого на государственном канале Qazaqstan. Об этом они написали в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
По сведениям Аксютиц, первый президент Казахстана был госпитализирован в одну из больниц Астаны. Там ему проводят комплексное обследование сердца. Затем Сатжан сообщила, что хирургическое вмешательство является плановым и жизни Назарбаева ничего не угрожает. О том, что Назарбаеву предстоит перенести операцию говорил и Аксютиц.
Назарбаеву 82 года. Он был президентом Казахстана порядка 30 лет, дольше всех на постсоветском пространстве. В июне 1989 г. Назарбаев был избран первым секретарем ЦК компартии Казахстана и фактически с этого момента возглавил республику. В апреле 1990 г. Верховный совет Казахской ССР принял закон об учреждении поста президента Казахстана и избрал Назарбаева главой республики. А в 1991 г. он получил 98,7% голосов на первых президентских выборах. Он переизбирался пять раз. О своей отставке он объявил в марте 2019 г.