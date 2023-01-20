Назарбаев перенес операцию на сердце

Назарбаеву 82 года. Он был президентом Казахстана порядка 30 лет, дольше всех на постсоветском пространстве. В июне 1989 г. Назарбаев был избран первым секретарем ЦК компартии Казахстана и фактически с этого момента возглавил республику. В апреле 1990 г. Верховный совет Казахской ССР принял закон об учреждении поста президента Казахстана и избрал Назарбаева главой республики. А в 1991 г. он получил 98,7% голосов на первых президентских выборах. Он переизбирался пять раз. О своей отставке он объявил в марте 2019 г.