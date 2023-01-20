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Общество

Назарбаев перенес операцию на сердце

Ведомости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, она прошла успешно, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю. Пя», — рассказал он.

Ранее о госпитализации Назарбаева сообщили со ссылкой на источники бывший глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и журналистка Динара Сатжан, которая работала до этого на государственном канале Qazaqstan. Об этом они написали в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

По сведениям Аксютиц, первый президент Казахстана был госпитализирован в одну из больниц Астаны. Там ему проводят комплексное обследование сердца. Затем Сатжан сообщила, что хирургическое вмешательство является плановым и жизни Назарбаева ничего не угрожает. О том, что Назарбаеву предстоит перенести операцию говорил и Аксютиц.

Назарбаеву 82 года. Он был президентом Казахстана порядка 30 лет, дольше всех на постсоветском пространстве. В июне 1989 г. Назарбаев был избран первым секретарем ЦК компартии Казахстана и фактически с этого момента возглавил республику. В апреле 1990 г. Верховный совет Казахской ССР принял закон об учреждении поста президента Казахстана и избрал Назарбаева главой республики. А в 1991 г. он получил 98,7% голосов на первых президентских выборах. Он переизбирался пять раз. О своей отставке он объявил в марте 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных