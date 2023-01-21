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Бывшего директора Центра Хруничева объявили в розыск

Ведомости

Бывший директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Андрей Калиновский объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Калиновский мог похитить около 400 млн руб. при поставках предприятию «Роскосмоса». 

ТАСС также пишет, что экс-главу Центра Хруничева Савеловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В суде агентству уточнили, что решение вступило в силу 17 января. 

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствие уточняет, что Калиновский на протяжении нескольких лет «вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение и давал распоряжения своим не посвященным в его корыстные планы подчиненным о заключении договоров на поставку режущего оборудования с ООО «Сандвик»». Предварительное следствие установило, что было заключено восемь таких договоров в общей сложности на 393,6 млн руб., они заключались без соответствующего технико-экономического обоснования, учета цен и ресурса закупаемого оборудования, апробации инструментов и учета технических характеристик и испытаний оборудования. Кроме того, как утверждается, необходимости в замене инструмента не было. 

Ранее Калиновский находился под подпиской о невыезде. По данным «Коммерсанта», следователь СУ СКР отменил ее 16 декабря прошлого года, заочно предъявив экс-главе Центра Хруничева обвинение в мошенничестве. Калиновский сейчас находится на Кипре, уточнило издание.

В мае 2021 г. Дорогомиловский суд Москвы также признал виновным в растрате 108 млн руб. при закупках металла для ракет «Ангара» и «Протон» предшественника Калиновского – главу центра Хруничева Александра Селиверстова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных