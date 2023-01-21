Бывшего директора Центра Хруничева объявили в розыск

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствие уточняет, что Калиновский на протяжении нескольких лет «вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение и давал распоряжения своим не посвященным в его корыстные планы подчиненным о заключении договоров на поставку режущего оборудования с ООО «Сандвик»». Предварительное следствие установило, что было заключено восемь таких договоров в общей сложности на 393,6 млн руб., они заключались без соответствующего технико-экономического обоснования, учета цен и ресурса закупаемого оборудования, апробации инструментов и учета технических характеристик и испытаний оборудования. Кроме того, как утверждается, необходимости в замене инструмента не было.