Бывшего директора Центра Хруничева объявили в розыск
Бывший директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Андрей Калиновский объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Калиновский мог похитить около 400 млн руб. при поставках предприятию «Роскосмоса».
ТАСС также пишет, что экс-главу Центра Хруничева Савеловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В суде агентству уточнили, что решение вступило в силу 17 января.
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствие уточняет, что Калиновский на протяжении нескольких лет «вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение и давал распоряжения своим не посвященным в его корыстные планы подчиненным о заключении договоров на поставку режущего оборудования с ООО «Сандвик»». Предварительное следствие установило, что было заключено восемь таких договоров в общей сложности на 393,6 млн руб., они заключались без соответствующего технико-экономического обоснования, учета цен и ресурса закупаемого оборудования, апробации инструментов и учета технических характеристик и испытаний оборудования. Кроме того, как утверждается, необходимости в замене инструмента не было.
Ранее Калиновский находился под подпиской о невыезде. По данным «Коммерсанта», следователь СУ СКР отменил ее 16 декабря прошлого года, заочно предъявив экс-главе Центра Хруничева обвинение в мошенничестве. Калиновский сейчас находится на Кипре, уточнило издание.
В мае 2021 г. Дорогомиловский суд Москвы также признал виновным в растрате 108 млн руб. при закупках металла для ракет «Ангара» и «Протон» предшественника Калиновского – главу центра Хруничева Александра Селиверстова.