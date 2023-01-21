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Глава ЛНР сделал 12 мая и 30 сентября нерабочими днями

Ведомости

12 мая и 30 сентября будут нерабочими в Луганской народной республике (ЛНР), соответствующий указ в субботу подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Согласно документу, который опубликован на сайте главы республики, нерабочими праздничными днями устанавливаются 12 мая (День ЛНР) и 30 сентября (День воссоединения ЛНР с Россией). Кроме того, выходными будут Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица). В указе сказано, что Пасечник постановил сделать указанные дни нерабочими, «руководствуясь статьями 5,6 Трудового кодекса РФ». Указ вступает в силу со дня опубликования.

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12 мая 2014 г. были подведены итоги референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР. Тогда за независимость республик проголосовали 89,07% и 96,2% жителей регионов соответственно.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства тогда подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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