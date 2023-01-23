Победителям конкурса «Учитель года» предложили выплачивать 1 млн рублей
Минпросвещения предложило выплачивать победителю конкурса «Учитель года России» 1 млн руб., призерам – 500 000 руб. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Выплачивать ежегодно, начиная с 2023 года, денежное поощрение победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России". Размер денежного поощрения составляет: 1 млн рублей – победителю, 500 тыс. рублей – каждому из призеров», – говорится в документе.
Помимо этого, предлагается выплачивать по 200 000 руб. победителям конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».
В 2022 г. победителем конкурса «Учитель года» стал учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №16 города Орехово-Зуево Московской области Дмитрий Лутовинов.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 г. Года педагога и наставника в России. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».
Путин поручил правительству за три месяца создать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению. Региональным органам власти также рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года педагога и наставника.