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Общество

Победителям конкурса «Учитель года» предложили выплачивать 1 млн рублей

Ведомости

Минпросвещения предложило выплачивать победителю конкурса «Учитель года России» 1 млн руб., призерам – 500 000 руб. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Выплачивать ежегодно, начиная с 2023 года, денежное поощрение победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России". Размер денежного поощрения составляет: 1 млн рублей – победителю, ‎500 тыс. рублей – каждому из призеров», – говорится в документе.

Помимо этого, предлагается выплачивать по 200 000 руб. победителям конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».

В 2022 г. победителем конкурса «Учитель года» стал учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №16 города Орехово-Зуево Московской области Дмитрий Лутовинов.

Летом 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 г. Года педагога и наставника в России. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Путин поручил правительству за три месяца создать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению. Региональным органам власти также рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года педагога и наставника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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