Победителям конкурса «Учитель года» предложили выплачивать 1 млн рублей

Путин поручил правительству за три месяца создать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению. Региональным органам власти также рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года педагога и наставника.