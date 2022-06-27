Путин объявил 2023 год в России Годом педагога
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 г. Года педагога и наставника в России, говорится на сайте Кремля. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».
Путин поручил правительству за три месяца создать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению. Региональным органам власти также рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года педагога и наставника.
25 апреля Путин подписал указ о проведении десятилетия науки и технологий с 2022 по 2031 г. Такое решение было принято из-за желания усилить роль науки и технологий в «решении важнейших задач развития общества и страны», а также с учетом результатов 2021 г., который был объявлен в России Годом науки и технологий.
2022 г. был объявлен Годом культурного наследия народов России. В Указе Путина говорится, что такое решение было принято для популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.