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Путин объявил 2023 год в России Годом педагога

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 г. Года педагога и наставника в России, говорится на сайте Кремля. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Путин поручил правительству за три месяца создать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению. Региональным органам власти также рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года педагога и наставника.

25 апреля Путин подписал указ о проведении десятилетия науки и технологий с 2022 по 2031 г. Такое решение было принято из-за желания усилить роль науки и технологий в «решении важнейших задач развития общества и страны», а также с учетом результатов 2021 г., который был объявлен в России Годом науки и технологий.

2022 г. был объявлен Годом культурного наследия народов России. В Указе Путина говорится, что такое решение было принято для популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных