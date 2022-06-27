Путин объявил 2023 год в России Годом педагога

25 апреля Путин подписал указ о проведении десятилетия науки и технологий с 2022 по 2031 г. Такое решение было принято из-за желания усилить роль науки и технологий в «решении важнейших задач развития общества и страны», а также с учетом результатов 2021 г., который был объявлен в России Годом науки и технологий.