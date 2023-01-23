В Госдуме поддержали инициативу о запрете работы коллекторов на новых территориях

«Ведомости» ранее писали о том, что Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Решение освободить должников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях от давления коллекторов авторы инициативы объясняют тем, что регионы только что присоединились к России.