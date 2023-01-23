В Госдуме поддержали инициативу о запрете работы коллекторов на новых территориях
Инициативу о запрете работы коллекторов на новых территориях необходимо распространить на всю страну, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Единственный вопрос: а почему только на новых территориях? Коллекторы беспредельничают везде, не разбирая «стаж» нахождения субъекта в составе России. Поэтому правильнее было бы распространить инициативу Минюста на всю страну», – написал он.
По словам депутата, экономика «точно продержится» без коллекторов, при этом для цивилизованного взимания просроченной задолженности вполне достаточно совершенствовать институт судебных приставов.
«Ведомости» ранее писали о том, что Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Решение освободить должников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях от давления коллекторов авторы инициативы объясняют тем, что регионы только что присоединились к России.
В связи с тем, что в новых регионах «действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации», Минюст и предлагает установить указанный запрет до 1 января 2026 г.