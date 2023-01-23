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В Госдуме поддержали инициативу о запрете работы коллекторов на новых территориях

Ведомости

Инициативу о запрете работы коллекторов на новых территориях необходимо распространить на всю страну, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Единственный вопрос: а почему только на новых территориях? Коллекторы беспредельничают везде, не разбирая «стаж» нахождения субъекта в составе России. Поэтому правильнее было бы распространить инициативу Минюста на всю страну», – написал он.

По словам депутата, экономика «точно продержится» без коллекторов, при этом для цивилизованного взимания просроченной задолженности вполне достаточно совершенствовать институт судебных приставов.

«Ведомости» ранее писали о том, что Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Решение освободить должников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях от давления коллекторов авторы инициативы объясняют тем, что регионы только что присоединились к России.

В связи с тем, что в новых регионах «действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации», Минюст и предлагает установить указанный запрет до 1 января 2026 г.

Ранее по теме: Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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