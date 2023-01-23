Ассоциация юристов России поддержала смягчение условий содержания заключенных

В частности, предложено внести изменения, предусматривающие сроки и условия снятия взыскания, наложенного на содержащегося под стражей. Из них следует, что подозреваемый или обвиняемый считается не имеющим взысканий, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому взысканию. Это позволит избавиться от взысканий, включая отбытые, которые могут сохраняться в личном деле осужденного после направления в исправительное учреждение и негативно сказываться на его дальнейшей характеристике.