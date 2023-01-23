Ассоциация юристов России поддержала смягчение условий содержания заключенных
Представленный Минюстом РФ механизм снятия взыскания с содержащегося под стражей может сыграть важную роль при рассмотрении заявления об условно-досрочном освобождении, заявил «Ведомостям» председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Законопроектом предусматривается, что, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания подозреваемый или обвиняемый не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания», – сказал он.
С той же целью, по словам Груздева, вводится мера поощрения в виде благодарности. «Данные вопросы могут оказаться важными в дальнейшем при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении, если человек будет приговорен к лишению свободы», – пояснил он.
Минюст предлагает принять поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», писали 23 января «Ведомости». Законопроект одобрен правкомиссией по законодательной деятельности, сообщил источник, близкий к Белому дому, и подтвердил собеседник в Минюсте.
В частности, предложено внести изменения, предусматривающие сроки и условия снятия взыскания, наложенного на содержащегося под стражей. Из них следует, что подозреваемый или обвиняемый считается не имеющим взысканий, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому взысканию. Это позволит избавиться от взысканий, включая отбытые, которые могут сохраняться в личном деле осужденного после направления в исправительное учреждение и негативно сказываться на его дальнейшей характеристике.
Кроме того, предлагается увеличить размер денежных средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости в размере, эквивалентном уровню инфляции за период 2016–2021 гг. Лимиты не распространяются только на заработанные заключенным деньги на тюремном производстве и получаемые им пенсии и пособия.
«Таким образом, сколько бы заключенному ни перевели средств родные и близкие, он сможет потратить за месяц только в пределах установленных сумм. Например, в колонии общего режима сегодня лимит составляет 9 000 руб. в месяц. Законопроект повышает лимит до 11 800 руб. ежемесячно», – отметил Груздев.
По его оценке, законопроект «направлен на гуманизацию условий содержания заключенных» и вводит точечные изменения по «существенным для них вопросам».