«РИА Новости»: Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был выписан из больницы после успешной операции на сердце, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах Астаны.
«Пациента выписали», – сообщил он.
Какие-либо подробности состояния Назарбаева не приводятся.
О том, что Назарбаев перенес операцию на сердце, сообщил 20 января его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством кардиохирурга Юрия Пя. Позднее Пя рассказал, что Назарбаеву была проведена лечебно-диагностическая процедура, которая «не входит в категорию операции по международной номенклатуре». Процедура при этом была проведена бесплатно в рамках программы обязательного соцмедстрахования.
Назарбаеву 82 года. Он был президентом Казахстана порядка 30 лет, дольше всех на постсоветском пространстве. В июне 1989 г. Назарбаев был избран первым секретарем ЦК компартии Казахстана и фактически с этого момента возглавил республику. В апреле 1990 г. Верховный совет Казахской ССР принял закон об учреждении поста президента Казахстана и избрал Назарбаева главой республики. А в 1991 г. он получил 98,7% голосов на первых президентских выборах. Он переизбирался пять раз. О своей отставке он объявил в марте 2019 г.