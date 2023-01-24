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Общество

В Госдуме уточнили детали поправок о брони для пересечения границы на авто

Ведомости

Предложение внести поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы, распространяется только на грузовые машины. Об этом в разговоре с «Ведомостями» сообщил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, который и подготовил эти поправки.

«Поправка коснется только грузовых автомобилей, допущенных к международным автоперевозкам. На некоторых пунктах, где простой составляет сегодня 10-15 дней, ликвидировать эту очередь, чтобы водители быстро пересекали государственную границу. Они [водители] стоят там – ни еды нет, ни туалета, живая очередь, режим труда отдыха не соблюдается. Поэтому надо решить эту проблему», — сказал он.

По словам Москвичева, грузовые автомобили будут проходить границу по электронной очереди, ограничение не будет распространяться на легковые и частные автомобили. Депутат подчеркнул, что дата введения будет уточняться. «Скорее всего, это будет с 1 сентября», – уточнил он.

При этом бронировать время потребуется не на всех пунктах пропуска, а только на тех, где водители вынуждены стоять по 10-15 дней. К наиболее проблемным пунктам Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией.

Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта. Уточняется, что резервирование даты и времени будет проходить на безвозмездной основе при помощи государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов.

Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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