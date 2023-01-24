В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на авто
В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Поправки подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 г.
Изменения затронут как автомобили российских граждан, так и иностранцев, а также лиц без гражданства.
Резервировать дату и время пересечения границы можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов.
Перечень документов, требуемых для бронирования, а также порядок контроля за пересечением границы установит правительство. Уточняется, что в резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов.
Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.