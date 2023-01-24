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В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на авто

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В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Поправки подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 г.

Изменения затронут как автомобили российских граждан, так и иностранцев, а также лиц без гражданства.

Резервировать дату и время пересечения границы можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Перечень документов, требуемых для бронирования, а также порядок контроля за пересечением границы установит правительство. Уточняется, что в резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов. 

Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных