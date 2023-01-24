В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на авто

В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Поправки подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 г.