Блогеру Евгению Савину грозит штраф за дискредитацию ВС России
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении спортивного блогера Евгения Савина («Красава») за дискредитацию армии России, передает «Интерфакс».
Савина подозревают в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и граждан (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по данной статье для физлиц – штраф в размере 50 000 руб.
Протокол зарегистрирован 23 января, дата заседания пока не назначена.
В апреле 2022 г. Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которые рассказали о последних событиях в стране и своем отношении к ним. Вскоре после этого команде «Красава» запретили тренироваться в Красногорске, а также закрыли доступ к домашнему стадиону «Зоркий». Кроме того, депутат Госдумы Артем Туров составил заявление на блогера в СК РФ. 27 мая Савин покинул Россию.
В качестве футболиста Савин выступал за «Крылья Советов», «Амкар», «Химки», «Урал» и другие клубы. На его счету 150 матчей и 28 мячей в Российской премьер-лиге (РПЛ).