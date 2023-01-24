Блогеру Евгению Савину грозит штраф за дискредитацию ВС России

В апреле 2022 г. Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которые рассказали о последних событиях в стране и своем отношении к ним. Вскоре после этого команде «Красава» запретили тренироваться в Красногорске, а также закрыли доступ к домашнему стадиону «Зоркий». Кроме того, депутат Госдумы Артем Туров составил заявление на блогера в СК РФ. 27 мая Савин покинул Россию.