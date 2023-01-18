«Новую газету» оштрафовали на 500 000 рублей по делу о дискредитации военных

Роскомнадзор составил протокол на издательство «Новая газета» еще в декабре 2022 г. Поводом стал текст Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета» (сайт заблокирован Росконадзором). В нем рассказывается о биографии и мировоззрении протоиерея Андрея Ткачева, который до 2014 г. служил в Украинской православной церкви Московского патриархата. Позже он переехал в Россию и поддержал проведение спецоперации на Украине.