«Новую газету» оштрафовали на 500 000 рублей по делу о дискредитации военных
Таганский суд Москвы оштрафовал издательский дом «Новая газета» на 500 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Издательство было признано виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Наказание по данной статье для юридических лиц составляет штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб.
Роскомнадзор составил протокол на издательство «Новая газета» еще в декабре 2022 г. Поводом стал текст Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета» (сайт заблокирован Росконадзором). В нем рассказывается о биографии и мировоззрении протоиерея Андрея Ткачева, который до 2014 г. служил в Украинской православной церкви Московского патриархата. Позже он переехал в Россию и поддержал проведение спецоперации на Украине.
В «Новой газете» заявили, что с решением суда не согласны. Издательство намерено его обжаловать.
Журнал «Новая рассказ-газета» появился после решения редакции «Новой газеты» приостановить деятельность в конце марта 2022 г. Тогда Роскомнадзор вынес изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без маркировки.
В конце июля надзорное ведомство потребовало отозвать лицензию «Новой газеты», поскольку издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой газете пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля.
В начале сентября Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию «Новой газеты». На следующий день суд принял аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты».