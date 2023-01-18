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«Новую газету» оштрафовали на 500 000 рублей по делу о дискредитации военных

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал издательский дом «Новая газета» на 500 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Издательство было признано виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Наказание по данной статье для юридических лиц составляет штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб. 

Роскомнадзор составил протокол на издательство «Новая газета» еще в декабре 2022 г. Поводом стал текст Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета» (сайт заблокирован Росконадзором). В нем рассказывается о биографии и мировоззрении протоиерея Андрея Ткачева, который до 2014 г. служил в Украинской православной церкви Московского патриархата. Позже он переехал в Россию и поддержал проведение спецоперации на Украине. 

В «Новой газете» заявили, что с решением суда не согласны. Издательство намерено его обжаловать. 

Журнал «Новая рассказ-газета» появился после решения редакции «Новой газеты» приостановить деятельность в конце марта 2022 г. Тогда Роскомнадзор вынес изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без маркировки. 

В конце июля надзорное ведомство потребовало отозвать лицензию «Новой газеты», поскольку издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой газете пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля.

В начале сентября Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию «Новой газеты». На следующий день суд принял аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных