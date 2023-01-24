Минтранс пояснил поправки о брони для пересечения границы на грузовом транспорте

Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта. Уточняется, что резервирование даты и времени будет проходить на безвозмездной основе при помощи государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов.