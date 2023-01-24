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Минтранс пояснил поправки о брони для пересечения границы на грузовом транспорте

Ведомости

Список пунктов пропуска через границу РФ, проезд через которые нужно будет резервировать для грузовых автомобилей, будет корректироваться с учетом создания необходимой инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно, исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться (увеличиваться либо уменьшаться) с учетом создания необходимой инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Главной целью законопроекта является упорядочивание движения и снижение скоплений грузового транспорта возле пунктов пропуска, подчеркнули в Минтрансе.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев рассказал «Ведомостям», что поправки о брони для пересечения границы распространяется только на грузовые машины. 

«На некоторых пунктах, где простой составляет сегодня 10-15 дней, ликвидировать эту очередь, чтобы водители быстро пересекали государственную границу», – пояснил он.

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По словам Москвичева, грузовые автомобили будут проходить границу по электронной очереди, ограничение не будет распространяться на легковые и частные автомобили. 

Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта. Уточняется, что резервирование даты и времени будет проходить на безвозмездной основе при помощи государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов.

Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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