Минтранс пояснил поправки о брони для пересечения границы на грузовом транспорте
Список пунктов пропуска через границу РФ, проезд через которые нужно будет резервировать для грузовых автомобилей, будет корректироваться с учетом создания необходимой инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минтранса России.
«Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно, исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться (увеличиваться либо уменьшаться) с учетом создания необходимой инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Главной целью законопроекта является упорядочивание движения и снижение скоплений грузового транспорта возле пунктов пропуска, подчеркнули в Минтрансе.
Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев рассказал «Ведомостям», что поправки о брони для пересечения границы распространяется только на грузовые машины.
«На некоторых пунктах, где простой составляет сегодня 10-15 дней, ликвидировать эту очередь, чтобы водители быстро пересекали государственную границу», – пояснил он.
По словам Москвичева, грузовые автомобили будут проходить границу по электронной очереди, ограничение не будет распространяться на легковые и частные автомобили.
Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта. Уточняется, что резервирование даты и времени будет проходить на безвозмездной основе при помощи государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов.
Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.