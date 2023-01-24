Клишас заявил, что поправки о проезде через границу могут затронуть права россиян
К инициативе ввести бронирование времени для грузовых автомобилей при пересечении границы следует отнестись внимательно. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
«Данная инициатива требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан», – написал он.
Внести поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы, предложил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Согласно документу, грузовым автомобилям будет необходимо бронировать дату и время, в которое они будут пересекать границу. Документ с текстом поправок был доступен на сайте Госдумы утром 24 января, однако сейчас поправки из думской базы пропали.
По словам Москвичева, грузовые автомобили будут проходить границу по электронной очереди. Он уточнил, что эта мера необходима, чтобы устранить пробки на границе, в результате которых простои достигают до 10-15 дней. Депутат подчеркнул, что дата введения этой инициативы будет уточняться. «Скорее всего, это будет с 1 сентября», – уточнил он.
При этом бронировать время потребуется не на всех пунктах пропуска, а только на тех, где водители вынуждены стоять по 10-15 дней. К наиболее проблемным пунктам Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией.
Согласно законопроекту, поправки могут вступить в силу с 1 марта. Уточняется, что резервирование даты и времени будет проходить бесплатно при помощи государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов.
Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам и бесплатным туалетам.