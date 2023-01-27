Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) на территории России, следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.
При проверке доменов cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net на сайте сказано, что они заблокированы. Причины ограничения доступа не указаны.
В конце ноября 2022 г. стало известно, что ведомство заблокировало или удалило более 89 000 страниц в интернете за последний квартал, содержащих запрещенную информацию. Среди удаленных материалов — более 20 000 с фейками о специальной военной операции.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).