На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

31 января запланирована установка четвертого пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что еще несколько дней понадобится, чтобы опустить пролет в проектное положение, после этого основная часть восстановительных работ на объекте закончится.