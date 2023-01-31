На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение, сообщает Минтранс РФ.
«Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.
Ранее Минтранс сообщал, что 31 января движение на Крымском мосту будет ограничено с 00 до 12 (мск) из-за ремонта. Так, движение было возобновлено раньше запланированного срока.
31 января запланирована установка четвертого пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что еще несколько дней понадобится, чтобы опустить пролет в проектное положение, после этого основная часть восстановительных работ на объекте закончится.
На финальном этапе рабочим предстоит проложить деформационные швы и установить дренаж для отвода воды. Затем специалисты уложат асфальт, а также восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение. Закончить восстановление моста планируется в марте 2023 г., заявлял ранее вице-премьер.
Первый пролет левой автодорожной части Крымского моста был установлен 10 января. 14 января Хуснуллин заявил о завершении надвижки второго пролета, а 26 января был установлен третий пролет.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.