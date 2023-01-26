Хуснуллин сообщил об установке третьего пролета на левой части Крымского моста
На левой стороне автомобильной части Крымского моста установили третий пролет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Два пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение», — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии с места проведения восстановительных работ.
Первый пролет левой автодорожной части Крымского моста был установлен 10 января, сообщил Хуснуллин. 14 января он заявил о завершении надвижки второго пролета.
Хуснуллин уточнил, что установка четвертого пролета запланирована на 31 января 2023 г., еще несколько дней понадобится, чтобы опустить пролет в проектное положение. Он добавил, что после этого основная часть восстановительных работ на объекте закончится.
На финальном этапе рабочим предстоит проложить деформационные швы и установить дренаж для отвода воды. Затем специалисты уложат асфальт, а также восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение. Закончить работы планируется в марте 2023 г., заявлял до этого вице-премьер.
В Минтрансе ранее сообщили, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет полностью приостановлено 26 января с 00.00 до 12.00 (мск) из-за ремонтно-восстановительных работ. Мост открыли для машин в 8.00 (мск), ранее запланированного срока, уточнили сегодня в ведомстве.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.