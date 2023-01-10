На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части
Строители на два часа раньше завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Причем справились почти на два часа быстрее, чем планировали», — написал он в Telegram-канале, опубликовав несколько снимков восстановительных работ.
Хуснуллин рассказал, что специалисты при помощи домкратов по накаточным балкам передвинули пролет на опорные тумбы, после чего они приступили к опусканию металлоконструкций. Вице-премьер уточнил, что пролет встанет на свое проектное положение через несколько дней. Он добавил, что после установки всех четырех пролетов строители начнут укладывать асфальт. Закончить восстановление моста планируется в марте 2023 г.
Ранее сегодня Минтранс сообщил, что в 14.00 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось. 8 января ведомство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет полностью закрыта с 04:00 до 16:00 мск 10 января.
В Росавтодоре сообщали, что в январе будут заменены два пролета на левой автомобильной части моста. Другие два пролета будут установлены в феврале. После этого специалисты поставят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.