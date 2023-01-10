На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части

Хуснуллин рассказал, что специалисты при помощи домкратов по накаточным балкам передвинули пролет на опорные тумбы, после чего они приступили к опусканию металлоконструкций. Вице-премьер уточнил, что пролет встанет на свое проектное положение через несколько дней. Он добавил, что после установки всех четырех пролетов строители начнут укладывать асфальт. Закончить восстановление моста планируется в марте 2023 г.