Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе
Специалисты в январе выполнят замену первых двух пролетов на левой автомобильной части пострадавшего из-за теракта Крымского моста, говорится в сообщении Росавтодора.
Там отметили, что к данном моменту закончено восстановление подферменных площадок на опорах моста – составных конструкций, компенсирующих колебания пролётных строений и необходимых для надвижки первого пролета.
«Надвижку первых двух пролётов левой стороны Крымского моста поочерёдно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения», – говорится в сообщении.
Еще два пролета будут заменены в феврале, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Вся автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, добавили в Росавтодоре.
О начале ремонтных работ по реконструкции левой автомобильной части Крымского моста 7 декабря прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе своего визита на Крымский мост 5 декабря президент Владимир Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».
8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются спецслужбы Украины.