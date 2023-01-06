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Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

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Специалисты в январе выполнят замену первых двух пролетов на левой автомобильной части пострадавшего из-за теракта Крымского моста, говорится в сообщении Росавтодора.

Там отметили, что к данном моменту закончено восстановление подферменных площадок на опорах моста – составных конструкций, компенсирующих колебания пролётных строений и необходимых для надвижки первого пролета. 

«Надвижку первых двух пролётов левой стороны Крымского моста поочерёдно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения», – говорится в сообщении.

Еще два пролета будут заменены в феврале, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Вся автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, добавили в Росавтодоре.

О начале ремонтных работ по реконструкции левой автомобильной части Крымского моста 7 декабря прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе своего визита на Крымский мост 5 декабря президент Владимир Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».

8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.

9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются спецслужбы Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных