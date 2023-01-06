Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

О начале ремонтных работ по реконструкции левой автомобильной части Крымского моста 7 декабря прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе своего визита на Крымский мост 5 декабря президент Владимир Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».