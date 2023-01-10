Минтранс сообщил о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки из-за ремонтных работ, сообщил Минтранс в Telegram-канале.
«Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.
О том, что автодорожная часть Крымского моста будет полностью закрыта 10 января, Минтранс предупредил 8 января.
6 января Росавтодор сообщил, что в текущем месяце специалисты выполнят замену первых двух пролетов на левой автомобильной части пострадавшего из-за теракта Крымского моста, для чего дважды введут временные ограничения движения. Еще два пролета будут заменены в феврале, после чего они установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Вся автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, добавили в Росавтодоре.
8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются спецслужбы Украины.