Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста для автомобилистов 10 января
Автодорожная часть Крымского моста будет полностью закрыта во вторник, 10 января, ограничение будет действовать в течение 12 часов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве просят водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией. Водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, следует ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, сообщал в другом предупреждении Минтранс.
Ранее на этой неделе Росавтодор сообщил, что в январе специалисты выполнят замену первых двух пролетов на левой автомобильной части пострадавшего из-за теракта Крымского моста, для чего дважды введут временные ограничения движения. Еще два пролета будут заменены в феврале, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Вся автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, добавили в Росавтодоре.
К началу 2023 г. было закончено восстановление подферменных площадок на опорах моста – составных конструкций, компенсирующих колебания пролетных строений и необходимых для надвижки первого пролета.
8 октября 2022 г. на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются спецслужбы Украины.