В Кремле пообещали следить за соблюдением прав осужденной Софии Сапеги

Ранее сегодня замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что Сапеге отказали в помиловании, поскольку критериев для такого решения было недостаточно. По ее словам, для помилования необходимо соблюсти ряд условий. Она напомнила, что Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока». Летом 2022 г. адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил, что она подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. 10 января стало известно, что в помиловании Сапеге было отказано.