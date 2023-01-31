В Кремле пообещали следить за соблюдением прав осужденной Софии Сапеги
Усилий России по освобождению осужденной в Белоруссии Софии Сапеги оказалось недостаточно, поскольку речь идет о суверенном государстве, однако Москва продолжить следить за соблюдением ее прав, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оказалось недостаточно, потому что речь идет все-таки о суверенном государстве со своими законами, подходами, поэтому, разумеется, были предприняты все возможные усилия. В любом случае, мы будем отслеживать как соблюдаются права российской гражданки», – сказал он.
Ранее сегодня замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что Сапеге отказали в помиловании, поскольку критериев для такого решения было недостаточно. По ее словам, для помилования необходимо соблюсти ряд условий. Она напомнила, что Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока». Летом 2022 г. адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил, что она подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. 10 января стало известно, что в помиловании Сапеге было отказано.
Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого находились молодые люди, приземлиться в аэропорту Минска.
6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.