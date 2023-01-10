Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться решения Лукашенко по прошению о помиловании. На вопрос, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и Лукашенко в ходе встречи ее судьбу, Песков ответил: «По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, то будем ждать решения главы белорусского государства».