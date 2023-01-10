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Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии

Ведомости

Россиянке Софии Сапеге, осужденной в Белоруссии, отказали в помиловании, передает ТАСС со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича.

«Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2-3 января ее уведомили об отказе в помиловании», — сообщил Дудич. Он также добавил, что пока непонятно, какие действия они могут предпринять в дальнейшем.

В июне 2022 г. адвокат россиянки Антон Гашинский сообщил, что Сапега подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. Далее администрация должна была рассмотреть его и решить вопрос о дальнейшей передаче прошения в комиссию о помиловании.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться решения Лукашенко по прошению о помиловании. На вопрос, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и Лукашенко в ходе встречи ее судьбу, Песков ответил: «По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, то будем ждать решения главы белорусского государства».

6 мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских рублей. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романом Протасевичем. Их задержали в мае 2021 г.: минские авиадиспетчеры сообщили пилотам самолета, на котором летели Сапега и Протасевич, что получили письмо о минировании борта. Самолет был вынужден сесть в Минске.

Ранее по теме: Песков предложил подождать решения Лукашенко по помилованию Сапеги

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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