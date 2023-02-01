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Депутат Рашкин не смог обжаловать приговор по делу об убийстве лося

Ведомости

Экс-депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин не смог обжаловать приговор за убийство лося, передает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове.

Суд не нашел оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений в отношении Рашкина, говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что второй осужденный по этому делу, знакомый Рашкина Александр Гношев, судебное решение обжаловать не стал.

Рашкин не первый раз пытался обжаловать приговор. В мае 2022 г. зашита политика подавала аппеляцию, но суд оставил ее без удовлетворения. Оспорить досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы от КПРФ Рашкину также не удалось.

Убийство лося произошло 29 октября 2021 г. в Саратовской области. Депутат на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области вышел на охоту без разрешения. При этом изначально Рашкин утверждал, что нашел тушу лося, но затем признал факт охоты на животного. 

22 апреля 2022 г. Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал его действия по статье о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года. Также Рашкину на два года запретили заниматься охотой, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб. Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Спустя два дня после приговора он был лишен депутатских полномочий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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