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В Энергодаре взорвался автомобиль

Ведомости

В Энергодаре взорвался автомобиль, заявил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек», – написал он.

В результате происшествия был уничтожен как минимум один находившийся рядом автомобиль, а в ближайших домах вылетели окна вплоть до девятого этажа, добавил Рогов. Сейчас на месте теракта работают взрывотехники, сотрудники МЧС и силовики.

Ранее 24 января в Бердянске Запорожской области у школы взорвался автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай, которая в результате происшествия получила легкую контузию, сообщал Рогов.

13 января украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, он не пострадал, поскольку смог заметить на днище автомобиля подозрительный предмет. В администрации отметили, что мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте. 22 декабря 2022 г. в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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