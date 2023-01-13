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В Запорожской области сообщили о подрыве машины главы администрации Бердянска

Ведомости

Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина, сообщается в Telegram-канале города.

«В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в г. Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сам Кичигин не пострадал, поскольку смог заметить на днище автомобиля подозрительный предмет. В администрации отметили, что мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте. 

22 декабря 2022 г. в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа.

Ранее по теме: Вице-губернатор Херсонской области ранен при подрыве автомобиля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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