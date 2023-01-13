В Запорожской области сообщили о подрыве машины главы администрации Бердянска
Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина, сообщается в Telegram-канале города.
«В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в г. Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сам Кичигин не пострадал, поскольку смог заметить на днище автомобиля подозрительный предмет. В администрации отметили, что мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.
22 декабря 2022 г. в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа.