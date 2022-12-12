Вице-губернатор Херсонской области ранен при подрыве автомобиля
Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк ранен в результате подрыва автомобиля, заявил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.
«Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — сказал Ильмиев (цитата по «Интерфаксу»). По его информации, Булюк находится в одной из больниц региона.
О ранении чиновника также сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. «Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля в городе Скадовск. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице Симферополя. Вероятно, сработала мина направленного действия», — написал он.
В ноябре в результате автокатастрофы погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения.