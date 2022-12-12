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Вице-губернатор Херсонской области ранен при подрыве автомобиля

Ведомости

Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк ранен в результате подрыва автомобиля, заявил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

«Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — сказал Ильмиев (цитата по «Интерфаксу»). По его информации, Булюк находится в одной из больниц региона.

О ранении чиновника также сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. «Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля в городе Скадовск. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице Симферополя. Вероятно, сработала мина направленного действия», — написал он.

В ноябре в результате автокатастрофы погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных