Вице-губернатор Херсонской области ранен при подрыве автомобиля

«Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — сказал Ильмиев (цитата по «Интерфаксу»). По его информации, Булюк находится в одной из больниц региона.