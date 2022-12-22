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Глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра погиб при подрыве автомобиля

Ведомости

Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — сказал собеседник агентства. Каховский округ находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В начале декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля. О ранении чиновника сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. «Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля в городе Скадовск. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице Симферополя. Вероятно, сработала мина направленного действия», — написал он.

В ноябре в результате автокатастрофы погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных