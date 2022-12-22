Глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра погиб при подрыве автомобиля

В начале декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля. О ранении чиновника сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. «Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля в городе Скадовск. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице Симферополя. Вероятно, сработала мина направленного действия», — написал он.