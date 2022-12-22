Глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — сказал собеседник агентства. Каховский округ находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В начале декабря первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля. О ранении чиновника сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. «Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля в городе Скадовск. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице Симферополя. Вероятно, сработала мина направленного действия», — написал он.
В ноябре в результате автокатастрофы погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения.